J.H. Rose wins on walk-off homer by Greenway, South Central rolls, will meet Rampants in state 4th round
Rose comes back from four runs down in final innings to advance
Published: May. 18, 2022 at 12:44 AM EDT|Updated: 1 hour ago
GREENVILLE, N.C. (WITN) - HIGH SCHOOL BASEBALL STATE PLAYOFFS
NCHSAA 3RD ROUND
3A
J.H. ROSE 5, ORANGE 4
SOUTH CENTRAL 11, NORTH BRUNSWICK 1
SOUTH BRUNSWICK 4, CROATAN 1
WEST CARTERET 4, NORTHWOOD 1
2A
NORTH LENOIR 8, NORTH JOHNSTON 0
ROANOKE RAPIDS 13, EAST DUPLIN 7 (8 INNINGS)
1A
BEAR GRASS CHARTER 4, NORTH DUPLIN 1
PERQUIMANS 9, NORTHSIDE-PINETOWN 0
EAST COLUMBUS 7, TARBORO 2
NCCSA A
GREENVILLE CHRISTIAN 8, NEW MANNA CHRISTIAN 3
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