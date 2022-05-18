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J.H. Rose wins on walk-off homer by Greenway, South Central rolls, will meet Rampants in state 4th round

Rose comes back from four runs down in final innings to advance
J.H. Rose wins on walk-off homer by Greenway, South Central rolls, will meet Rampants in state 4th round.
By Eric Gullickson
Published: May. 18, 2022 at 12:44 AM EDT|Updated: 1 hour ago
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GREENVILLE, N.C. (WITN) - HIGH SCHOOL BASEBALL STATE PLAYOFFS

NCHSAA 3RD ROUND

3A

J.H. ROSE 5, ORANGE 4

SOUTH CENTRAL 11, NORTH BRUNSWICK 1

SOUTH BRUNSWICK 4, CROATAN 1

WEST CARTERET 4, NORTHWOOD 1

2A

NORTH LENOIR 8, NORTH JOHNSTON 0

ROANOKE RAPIDS 13, EAST DUPLIN 7 (8 INNINGS)

1A

BEAR GRASS CHARTER 4, NORTH DUPLIN 1

PERQUIMANS 9, NORTHSIDE-PINETOWN 0

EAST COLUMBUS 7, TARBORO 2

NCCSA A

GREENVILLE CHRISTIAN 8, NEW MANNA CHRISTIAN 3

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