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WITN End Zone Fall 2021, Part Two State Playoffs First Round

New Bern, Riverside, Southside, Washington, JP2 Advance
First round of the state football playoffs. WITN End Zone 11-5-21
First round of the state football playoffs. WITN End Zone 11-5-21(WITN)
By Eric Gullickson
Published: Nov. 5, 2021 at 11:53 PM EDT|Updated: 36 minutes ago
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GREENVILLE, N.C. (WITN) - WITN END ZONE PLAYOFFS FIRST ROUND

4A

HILLSIDE 45, D.H. CONLEY 38

NEW BERN 56, WAKEFIELD 49

1A

RIVERSIDE-MARTIN 48, CHATHAM CENTRAL 0

SOUTHSIDE 48, SOUTH CREEK 0

WEST COLUMBUS 43, BERTIE 0

LEJEUNE FORFEIT

2A

WASHINGTON 63, SOUTH COLUMBUS 36

NCISAA 8-MAN SEMIFINALS DIVISION I

JOHN PAUL II 56, ROCKY MOUNT ACADEMY 32

CARY CHRISTIAN 64, PARROTT ACADEMY 22

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