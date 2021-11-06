WITN End Zone Fall 2021, Part Two State Playoffs First Round
New Bern, Riverside, Southside, Washington, JP2 Advance
Published: Nov. 5, 2021 at 11:53 PM EDT|Updated: 36 minutes ago
GREENVILLE, N.C. (WITN) - WITN END ZONE PLAYOFFS FIRST ROUND
4A
HILLSIDE 45, D.H. CONLEY 38
NEW BERN 56, WAKEFIELD 49
1A
RIVERSIDE-MARTIN 48, CHATHAM CENTRAL 0
SOUTHSIDE 48, SOUTH CREEK 0
WEST COLUMBUS 43, BERTIE 0
LEJEUNE FORFEIT
2A
WASHINGTON 63, SOUTH COLUMBUS 36
NCISAA 8-MAN SEMIFINALS DIVISION I
JOHN PAUL II 56, ROCKY MOUNT ACADEMY 32
CARY CHRISTIAN 64, PARROTT ACADEMY 22
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