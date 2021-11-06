WITN End Zone Fall 2021, Part One State Playoffs First Round
Havelock, Jacksonville, J.H. Rose, Southern Nash, and West Craven advance in playoffs
GREENVILLE, N.C. (WITN) - WITN END ZONE HIGH SCHOOL FOOTBALL STATE PLAYOFFS FIRST ROUND
CLASS 1A EAST
CHOCOWINITY SOUTHSIDE 48, ROBERSONVILLE SOUTH CREEK 0
GASTON KIPP PRIDE 44, JONES COUNTY 22
GATES COUNTY 34, NORTH DUPLIN 8
NEWTON GROVE HOBBTON 56, SALEMBURG LAKEWOOD 21
NORTH EDGECOMBE 62, EAST COLUMBUS 38
PENDER COUNTY DEF. LEJEUNE, FORFEIT
PERQUIMANS 51, NORTHWEST HALIFAX 8
RIVERSIDE MARTIN 48, CHATHAM CENTRAL 0
SOUTHEAST HALIFAX 34, WELDON 6
WARREN COUNTY 32, PAMLICO COUNTY 22
WEST COLUMBUS 43, BERTIE COUNTY 0
CLASS 2A EAST
BURLINGTON CUMMINGS 36, GREENE CENTRAL 28
CLINTON 48, HERTFORD COUNTY 44
EAST DUPLIN 63, WEST BLADEN 0
EDENTON HOLMES 28, NORTH PITT 22
ELIZABETH CITY NORTHEASTERN 52, EAST CARTERET 8
KINSTON 27, EASTERN WAYNE 21
NASH CENTRAL 29, SOUTHWEST ONSLOW 28
PRINCETON 56, BUNN 20
ROANOKE RAPIDS 34, BARTLETT YANCEY 14
SOUTH GRANVILLE 44, NEWTON GROVE MIDWAY 21
ST. PAULS 56, GOLDSBORO 0
WALLACE-ROSE HILL 71, SOUTHWEST EDGECOMBE 36
WARSAW KENAN 41, EAST BLADEN 34
WASHINGTON 63, SOUTH COLUMBUS 36
WEST CRAVEN 54, NORTH LENOIR 6
WHITEVILLE 56, CAMDEN COUNTY 0
CLASS 3A EAST
BURLINGTON WILLIAMS 48, WILSON FIKE 24
EASTERN ALAMANCE 56, EAST WAKE 12
FAYETTEVILLE SANFORD 64, CURRITUCK COUNTY 40
FAYETTEVILLE WESTOVER 46, VANCE COUNTY 8
GREENVILLE ROSE 45, CROATAN 24
HAVELOCK 33, ROCKY MOUNT 28
JACKSONVILLE 22, WESTERN ALAMANCE 8
LEE COUNTY 59, WEST JOHNSTON 15
NORTH BRUNSWICK 47, SOUTH BRUNSWICK 30
NORTHERN NASH 24, PITTSBORO NORTHWOOD 17
SCOTLAND 35, SOUTHERN DURHAM 13
SMITHFIELD-SELMA 54, SOUTH JOHNSTON 14
SOUTHERN NASH 49, JACKSONVILLE WHITE OAK 9
WEST CARTERET 24, CAPE FEAR 7
WILSON HUNT 28, FRANKLINTON 14
CLASS 4A EAST
CARY PANTHER CREEK 49, SOUTHERN ALAMANCE 36
CLAYTON CLEVELAND 56, CHAPEL HILL 14
DURHAM HILLSIDE 45, GREENVILLE CONLEY 38
FAYETTEVILLE PINE FOREST 28, DURHAM JORDAN 21
HOPE MILLS SOUTH VIEW 31, RALEIGH SANDERSON 24
KNIGHTDALE 27, APEX MIDDLE CREEK 14
NEW BERN 56, RALEIGH WAKEFIELD 49
RALEIGH CARDINAL GIBBONS 49, NEW HANOVER COUNTY 10
RALEIGH LEESVILLE ROAD 27, HOLLY SPRINGS 13
RALEIGH MILLBROOK 49, GARNER 14
RICHMOND COUNTY 52, FAYETTEVILLE BRITT 14
ROLESVILLE 56, SOUTHERN PINES PINECREST 32
WAKE FOREST 47, HOKE COUNTY 0
WAKE FOREST HERITAGE 34, CLAYTON 12
WILMINGTON HOGGARD 35, WENDELL CORINTH HOLDERS 0
WILMINGTON LANEY 17, FUQUAY-VARINA 7
NCISAA DIVISION I 8-MAN SEMIFINALS
CARY CHRISTIAN 64, KINSTON PARROTT ACADEMY 22
JOHN PAUL II CATHOLIC 56, ROCKY MOUNT ACADEMY 32
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