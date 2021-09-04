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WITN End Zone Part 1, Week 3 Fall 2021

New Bern, Kinston, and Harrells Christian pick up wins and area scores
WITN END ZONE WEEK THREE PART ONE
WITN END ZONE WEEK THREE PART ONE(WITN)
By Eric Gullickson
Published: Sep. 4, 2021 at 12:02 AM EDT|Updated: 5 minutes ago
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GREENVILLE, N.C. (WITN) - HIGH SCHOOL FOOTBALL WEEK 3 FALL 2021

BETHEL CHRISTIAN ACADEMY 48, COLUMBIA 6

SOUTHSIDE 44, SOUTH CREEK 16

EAST DUPLIN 48, PENDER COUNTY 44

HARRELLS CHRISTIAN 52, PAMLICO COUNTY 28

HERTFORD COUNTY 57, BERTIE COUNTY 0

JACKSONVILLE WHITE OAK 24, SOUTHWEST ONSLOW 13

KINSTON 40, AYDEN-GRIFTON 6

NEW BERN 41, WEST CRAVEN 0

NORTH DUPLIN 12, JONES COUNTY 0

NORTHAMPTON COUNTY 44, WASHINGTON COUNTY 0

SEVEN SPRINGS SPRING CREEK 18, BEAR GRASS 6

SOUTHERN WAYNE 20, GOLDSBORO 14

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