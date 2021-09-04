WITN End Zone Part 1, Week 3 Fall 2021
New Bern, Kinston, and Harrells Christian pick up wins and area scores
Published: Sep. 4, 2021 at 12:02 AM EDT|Updated: 5 minutes ago
GREENVILLE, N.C. (WITN) - HIGH SCHOOL FOOTBALL WEEK 3 FALL 2021
BETHEL CHRISTIAN ACADEMY 48, COLUMBIA 6
SOUTHSIDE 44, SOUTH CREEK 16
EAST DUPLIN 48, PENDER COUNTY 44
HARRELLS CHRISTIAN 52, PAMLICO COUNTY 28
HERTFORD COUNTY 57, BERTIE COUNTY 0
JACKSONVILLE WHITE OAK 24, SOUTHWEST ONSLOW 13
KINSTON 40, AYDEN-GRIFTON 6
NEW BERN 41, WEST CRAVEN 0
NORTH DUPLIN 12, JONES COUNTY 0
NORTHAMPTON COUNTY 44, WASHINGTON COUNTY 0
SEVEN SPRINGS SPRING CREEK 18, BEAR GRASS 6
SOUTHERN WAYNE 20, GOLDSBORO 14
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