Pungo Christian Academy highlights 8-man football Friday night

GREENVILLE, N.C. (WITN) - Pungo Christian Academy’s 46-22 victory over Bethel Christian Academy highlighted a busy night of NCISAA 8-man football across Eastern Carolina.

FINAL SCORES

Bethel Christian Academy 22 - Pungo Christian Academy 46 (Full highlights above / 11 p.m. highlights below)

Arendell Parrott Academy 20 - GRACE Christian 8

John Paul II 52 - Faith Christian 42

